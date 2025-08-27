Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने दी धमकी, “अगर रूस ने सीज़फायर नहीं किया स्वीकार तो…”

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 27, 2025

Donald Trump and Vladimir Putin
Donald Trump and Vladimir Putin (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लंबे समय से युद्ध को रुकवाने के दावों के बावजूद अभी तक रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध को 42 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी भी युद्ध जारी है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। ट्रंप ने दोनों से मिलने के बाद यह दावा भी किया था कि पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच जल्द ही मुलाकात भी होगी, पर रूस ने ट्रंप के इस ढावे को भी खारिज कर दिया। अब लगता है इस मामले में ट्रंप एक बार फिर भड़क गए हैं।

ट्रंप ने दी धमकी

रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप के दावे फुस्स होते देख अब उन्होंने एक बार फिर अपने सुर आक्रामक करते हुए रूस को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म होते देखना चाहता हूं। लेकिन अगर रूस ने सीज़फायर पर सहमति नहीं जताई, तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं रूस पर गंभीर प्रतिबंध लागू करूंगा। ये प्रतिबंध पूरी तरह से आर्थिक होंगे, जिससे रूस को काफी नुकसान होगा। हम युद्ध के मैदान में नहीं उतरने वाले, क्योंकि मैं विश्व युद्ध नहीं चाहता।"

ये भी पढ़ें

इस नेता ने जलाई कुरान, कहा – “अगर चुनाव जीतकर कांग्रेस का बनी हिस्सा तो टेक्सास में इस्लाम का कर दूंगी खात्मा”
विदेश
Valentina Gomez

ट्रंप की धमकियाँ और दावें बेअसर

ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले कहते थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू ही नहीं होता। फिर ट्रंप ने यह राग अलापना शुरू किया कि अगर वह दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो कुछ ही दिन में इस युद्ध को रुकवा देंगे। फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि पुतिन को उनकी बात मानकर युद्ध खत्म करना ही होगा। हालांकि इतना कुछ बोलने के बाद भी ट्रंप की धमकियाँ और दावें खोखले ही नज़र आ रहे हैं और इनका कोई असर नहीं हो रहा है।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत
विदेश
Shooting in Australia

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Aug 2025 10:01 am

Published on:

27 Aug 2025 09:59 am

Hindi News / World / ट्रंप ने दी धमकी, “अगर रूस ने सीज़फायर नहीं किया स्वीकार तो…”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.