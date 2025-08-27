ट्रंप ने दी धमकी, “अगर रूस ने सीज़फायर नहीं किया स्वीकार तो…”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लंबे समय से युद्ध को रुकवाने के दावों के बावजूद अभी तक रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध को 42 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी भी युद्ध जारी है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। ट्रंप ने दोनों से मिलने के बाद यह दावा भी किया था कि पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच जल्द ही मुलाकात भी होगी, पर रूस ने ट्रंप के इस ढावे को भी खारिज कर दिया। अब लगता है इस मामले में ट्रंप एक बार फिर भड़क गए हैं।