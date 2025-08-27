ट्रंप ने दी धमकी, “अगर रूस ने सीज़फायर नहीं किया स्वीकार तो…”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लंबे समय से युद्ध को रुकवाने के दावों के बावजूद अभी तक रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध को 42 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी भी युद्ध जारी है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। ट्रंप ने दोनों से मिलने के बाद यह दावा भी किया था कि पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच जल्द ही मुलाकात भी होगी, पर रूस ने ट्रंप के इस ढावे को भी खारिज कर दिया। अब लगता है इस मामले में ट्रंप एक बार फिर भड़क गए हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप के दावे फुस्स होते देख अब उन्होंने एक बार फिर अपने सुर आक्रामक करते हुए रूस को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म होते देखना चाहता हूं। लेकिन अगर रूस ने सीज़फायर पर सहमति नहीं जताई, तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं रूस पर गंभीर प्रतिबंध लागू करूंगा। ये प्रतिबंध पूरी तरह से आर्थिक होंगे, जिससे रूस को काफी नुकसान होगा। हम युद्ध के मैदान में नहीं उतरने वाले, क्योंकि मैं विश्व युद्ध नहीं चाहता।"
ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले कहते थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू ही नहीं होता। फिर ट्रंप ने यह राग अलापना शुरू किया कि अगर वह दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो कुछ ही दिन में इस युद्ध को रुकवा देंगे। फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि पुतिन को उनकी बात मानकर युद्ध खत्म करना ही होगा। हालांकि इतना कुछ बोलने के बाद भी ट्रंप की धमकियाँ और दावें खोखले ही नज़र आ रहे हैं और इनका कोई असर नहीं हो रहा है।