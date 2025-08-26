Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत

Shootout In Australia: ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Aug 26, 2025

Shooting in Australia
Shooting in Australia (Photo - Video Screenshot)

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज, मंगलवार, 26 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया (Victoria) राज्य के पोरेपुंका (Porepunkah) शहर में गोलीबारी का एक मामला सामने आया है। यह हादसा उस समय हुआ जब तीन पुलिसकर्मी एक पते पर एक खाली बस की तलाशी ले रहे थे, जिसमें हथियार होने की उन्हें सूचना मिली थी। पुलिसकर्मियों के पास उस जगह की तलाशी का सर्च वॉरंट भी था। तभी एक शख्स ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी।

2 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 घायल

इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 1 पुलिसकर्मी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

Typhoon Kajiki: काजिकी तूफान क्यों है खतरनाक? इसके नाम के पीछे है दिलचस्प कहानी
विदेश
Typhoon Kajiki

हमलावर हुआ घटनास्थल से फरार

इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया है। हमलावर की पहचान हो गई है और उसका नाम देज़ी फ्रीमैन (Dezi Freeman) बताया जा रहा है। पुलिस, हमलावर की पहचान कर रही है।

फ्रीमैन है आदतन अपराधी

जानकारी के अनुसार फ्रीमैन एक आदतन अपराधी है। वह अक्सर ही तेज़ गाड़ी चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस के आदेशों की अवमानना करने के मामलों में अदालतों के चक्कर काटता रहा है। 2021 में उसे एक सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उसने सड़क किनारे ड्रग टेस्ट से इनकार करने के एक मामले में एक जज को गाली दी थी। इससे पहले भी फ्रीमैन ने खुलेआम पुलिस की तुलना नाज़ियों से की थी, जिससे विवाद छिड़ गया था।

ये भी पढ़ें

ट्रंप का नया फरमान – अमेरिका का झंडा जलाने पर होगी जेल
विदेश
Trump signs another executive order

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

26 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / World / ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.