ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत

जानकारी के अनुसार फ्रीमैन एक आदतन अपराधी है। वह अक्सर ही तेज़ गाड़ी चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस के आदेशों की अवमानना करने के मामलों में अदालतों के चक्कर काटता रहा है। 2021 में उसे एक सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उसने सड़क किनारे ड्रग टेस्ट से इनकार करने के एक मामले में एक जज को गाली दी थी। इससे पहले भी फ्रीमैन ने खुलेआम पुलिस की तुलना नाज़ियों से की थी, जिससे विवाद छिड़ गया था।