ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज, मंगलवार, 26 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया (Victoria) राज्य के पोरेपुंका (Porepunkah) शहर में गोलीबारी का एक मामला सामने आया है। यह हादसा उस समय हुआ जब तीन पुलिसकर्मी एक पते पर एक खाली बस की तलाशी ले रहे थे, जिसमें हथियार होने की उन्हें सूचना मिली थी। पुलिसकर्मियों के पास उस जगह की तलाशी का सर्च वॉरंट भी था। तभी एक शख्स ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी।
इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 1 पुलिसकर्मी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया है। हमलावर की पहचान हो गई है और उसका नाम देज़ी फ्रीमैन (Dezi Freeman) बताया जा रहा है। पुलिस, हमलावर की पहचान कर रही है।
जानकारी के अनुसार फ्रीमैन एक आदतन अपराधी है। वह अक्सर ही तेज़ गाड़ी चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस के आदेशों की अवमानना करने के मामलों में अदालतों के चक्कर काटता रहा है। 2021 में उसे एक सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उसने सड़क किनारे ड्रग टेस्ट से इनकार करने के एक मामले में एक जज को गाली दी थी। इससे पहले भी फ्रीमैन ने खुलेआम पुलिस की तुलना नाज़ियों से की थी, जिससे विवाद छिड़ गया था।