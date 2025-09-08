Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

भारत के मित्र देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री, जानिए क्या है जापान में सियासी उथल-पुथल की वजह

Japan PM Resign: जापान में सियासी उथल पुथल जारी है। शिगेरू इशिबा के पीएम पद से इस्तीफे के बाद ताकाइची पीएम पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर वह पीएम बनती हैं तो तकाइची जापान की पहली महिला पीएम होंगी।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 08, 2025

Sanae Takaichi can become the first woman PM
साने तकाइची बन सकती हैं पहली महिला पीएम (फोटो-IANS)

Japan PM Resign: करीब 11 महीने पहले जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले शिगेरू इशिबा ने रविवार को इस्तीफा देने ऐलान कर दिया। इशिबा के इस्तीफे से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नीतिगत गतिरोध की एक लंबी अवधि की शुरुआत हो सकती है। 68 वर्षीय इशिबा ने कहा, वे अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। इशिबा के बाद संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में शिंजिरो कोइजुमी और सानै ताकाइची को सबसे मजबूत पीएम उम्मीदवार माना जा रहा है।

इशिबा ने पिछले साल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी ) के नेतृत्व के लिए दूसरे दौर के चुनाव में ताकाइची को मामूली अंतर से हराया था। पार्टी की अनुभवी नेता ताकाइची ने आर्थिक सुरक्षा और आंतरिक मामलों के मंत्री सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। अगर, ताकाइची चुनी जाती हैं तो वे जापान की पहली महिला पीएम होंगी। वहीं, विख्यात राजनीतिक परिवार से आने वाले कोइजुमी ने इशिबा के कृषि मंत्री के रूप में ख्याति हासिल की। वे चावल के दामों को काबू कर चर्चा में आए थे। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था।

ट्रंप से टैरिफ समझौते को बताया उपलब्धि

इशिबा ने जुलाई में उच्च सदन के मतदान में हुई हालिया हार के बाद पद छोडऩे की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बजाय, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अमरीका के साथ बेहद अहम टैरिफ वार्ता में जुटे हुए हैं। इन वार्ताओं में बाधा हमारी
सबसे बड़ी गलती होगी। राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए हमें पूरी निष्ठा और ऊर्जा लगानी होगी। अब इस्तीफे की घोषणा
करते हुए अपने संबोधन में कहा कि अमरीका की तरफ से जापान को टैरिफ रिलीफ मिल गई है और अब नई पीढ़ी को
इसका जिम्मा संभालना होगा।

पार्टी में फूट का डर

इशिबा ने यह कदम पार्टी में संभावित विभाजन को टालने के लिए उठाया है। उनके नेतृत्व में पार्टी की चुनाव में लगातार हार के
चलते पार्टी के भीतर लीडरशिप चेंज की मांग उठ रही थी। इशिबा के इस्तीफे की अटकलें उस समय तेज हो गईं जब एलडीपी ने सोमवार को नए अध्यक्ष के लिए मतदान कराने का निर्णय लिया। इसे इशिबा के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तरह देखा जा रहा था।

कैसे होगा PM का चुनाव

जापान में नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहले एलडीपी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, इसके लिए उम्मीदवार को 20 सांसदों का समर्थन चाहिए, फिर सांसद और कार्यकर्ता मतदान करेंगे। बहुमत न मिले तो शीर्ष दो के बीच रन-ऑफ होगा। इसके बाद संसद में मतदान होता है। निचला सदन पहले प्रधानमंत्री के लिए वोट करता है, फिर ऊपरी सदन। दोनों में मतभेद हो तो निचले सदन का फैसला अंतिम होता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 08:37 am

Hindi News / भारत के मित्र देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री, जानिए क्या है जापान में सियासी उथल-पुथल की वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट