भारत के मित्र देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री, जानिए क्या है जापान में सियासी उथल-पुथल की वजह

इशिबा ने जुलाई में उच्च सदन के मतदान में हुई हालिया हार के बाद पद छोडऩे की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बजाय, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अमरीका के साथ बेहद अहम टैरिफ वार्ता में जुटे हुए हैं। इन वार्ताओं में बाधा हमारी

सबसे बड़ी गलती होगी। राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए हमें पूरी निष्ठा और ऊर्जा लगानी होगी। अब इस्तीफे की घोषणा

करते हुए अपने संबोधन में कहा कि अमरीका की तरफ से जापान को टैरिफ रिलीफ मिल गई है और अब नई पीढ़ी को

इसका जिम्मा संभालना होगा।