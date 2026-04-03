60 से अधिक देशों ग्लोबल बैठक में भारत का रुख साफ, कहा- होर्मुज में सुरक्षित ट्रांजिट जरूरी, कूटनीति से ही निकलेगा रास्ता

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल मचा सकती है, जिसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए इस मार्ग की सुरक्षा बेहद जरूरी है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही के सिद्धांत को बनाए रखने की आवश्यकता भी दोहराई गई।