Pakistan में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंधाधुंध गोलीबारी, बच्ची समेत 3 की मौत, 60 से अधिक घायल

अज़ीज़ाबाद में एक बच्ची को गोली लगी, जबकि कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर कम से कम 64 लोगों को गोली लगी। घटना के बाद कराची के विभिन्न अस्पतालों में अफरातफरी का स्थिति बन गई। कराची के अधिकारियों ने इस घटना को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नागरिकों को सुरक्षित तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की हिदायत दी है। साथ ही, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।