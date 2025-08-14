Pakistan में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंधाधुंध गोलीबारी, बच्ची समेत 3 की मौत, 60 से अधिक घायल

Independence Day in Pakistan: पाकिस्तान आज अपनी आजादी का 79वां वर्षगांठ मना रहा है। आज सुबह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग के कारण 3 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग समेत 3 तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग गोली लगने से घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने कराची प्रशासन के हवाले से बताया कि आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर पूरे शहर में हर्ष फायरिंग हुई।
अज़ीज़ाबाद में एक बच्ची को गोली लगी, जबकि कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर कम से कम 64 लोगों को गोली लगी। घटना के बाद कराची के विभिन्न अस्पतालों में अफरातफरी का स्थिति बन गई। कराची के अधिकारियों ने इस घटना को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नागरिकों को सुरक्षित तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की हिदायत दी है। साथ ही, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महीने पहले शहर भर में हुई गोलीबारी में पांच महिलाओं समेत कम से कम 42 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं के दौरान 233 अन्य लोग घायल हुए। अधिकारियों ने नागरिकों से कहा कि जश्न मनाने के लिए गोलीबारी गंभीर जोखिम पैदा करती है। उन्होंने जनता से अपील है की है कि वे राष्ट्रीय अवसरों को जान जोखिम में डाले बिना मनाएं।