प्लेन में पति का हाई-वोल्टेज ड्रामा! पत्नी को दूसरे मर्द से बात करते देख खोया आपा, यात्रियों ने ऐसे सिखाया सबक

साउथवेस्ट एयरलाइंस की उड़ान
एक Southwest Airlines की फ्लाइट पर हाल ही में एक शर्मनाक और वायरल घटना घटी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी से बात करते देख इतना गुस्से में आ गया कि उसने पूरी केबिन में हंगामा मचा दिया। आखिरकार क्रू मेंबर्स ने उसे फ्लाइट से डिप्लेन (उतार) दिया। यह घटना 2026 की शुरुआत में हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई।
फ्लाइट अभी ग्राउंड पर थी और पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे थे। दक्षिण पश्चिम की ओपन सीटिंग पॉलिसी के कारण इस कपल को साथ में सीट नहीं मिली। पति और पत्नी अलग-अलग बैठे थे, शायद लेट चेक-इन की वजह से। पत्नी अपनी सीट पर किसी दूसरे पैसेंजर (एक आदमी) से सामान्य बातचीत कर रही थीं। जैसे ही पति ने यह देखा, वह पूरी तरह भड़क उठा। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में अन्य पैसेंजर्स से बहस करने लगा।
वीडियो में दिखता है कि पति ग्रे शर्ट और सफेद बेसबॉल कैप में था। वह बार-बार उन लोगों से कह रहा था जो उसे रिकॉर्ड कर रहे थे - Stop filming me! लेकिन पैसेंजर्स हंस रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने एक पैसेंजर की तरफ अपना खाना (एक बैग ऑफ फ्रेंच फ्राइज) फेंक दिया। फ्राइज हवा में उड़ते दिखे और दूसरे पैसेंजर्स पर गिरे। एक पल तो ऐसा लगा कि वह पीछे बैठे किसी को मारने वाला है।
फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने बाकी पैसेंजर्स से कहा कि वे रिएक्ट करना बंद करें और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। ग्राउंड स्टाफ का एक कर्मचारी भी आया और खुद को पति व अन्य पैसेंजर्स के बीच में खड़ा कर लिया ताकि कोई फिजिकल झगड़ा न हो। क्रू ने पति को बार-बार कहा कि उसे प्लेन से उतरना होगा, लेकिन वह मना करता रहा।
आखिरकार, उसकी डिसरप्टिव बिहेवियर के कारण उसे जबरन डिप्लेन कर दिया गया। पैसेंजर्स के मुताबिक, पूरा हंगामा पति की जलन और असुरक्षा से शुरू हुआ। नेटिजन्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए। ज्यादातर ने पति को असुरक्षित और ईर्ष्यालु बताया। कई यूजर्स ने कहा कि उसे हमेशा के लिए फ्लाइंग से बैन कर देना चाहिए। कुछ ने पैसेंजर्स पर भी कमेंट किया कि वे मॉक करके स्थिति को और बिगाड़ रहे थे।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग