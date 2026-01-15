प्लेन में पति का हाई-वोल्टेज ड्रामा! पत्नी को दूसरे मर्द से बात करते देख खोया आपा, यात्रियों ने ऐसे सिखाया सबक

एक Southwest Airlines की फ्लाइट पर हाल ही में एक शर्मनाक और वायरल घटना घटी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी से बात करते देख इतना गुस्से में आ गया कि उसने पूरी केबिन में हंगामा मचा दिया। आखिरकार क्रू मेंबर्स ने उसे फ्लाइट से डिप्लेन (उतार) दिया। यह घटना 2026 की शुरुआत में हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई।

फ्लाइट अभी ग्राउंड पर थी और पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे थे। दक्षिण पश्चिम की ओपन सीटिंग पॉलिसी के कारण इस कपल को साथ में सीट नहीं मिली। पति और पत्नी अलग-अलग बैठे थे, शायद लेट चेक-इन की वजह से। पत्नी अपनी सीट पर किसी दूसरे पैसेंजर (एक आदमी) से सामान्य बातचीत कर रही थीं। जैसे ही पति ने यह देखा, वह पूरी तरह भड़क उठा। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में अन्य पैसेंजर्स से बहस करने लगा।