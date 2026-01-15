15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

प्लेन में पति का हाई-वोल्टेज ड्रामा! पत्नी को दूसरे मर्द से बात करते देख खोया आपा, यात्रियों ने ऐसे सिखाया सबक

पत्नी अपनी सीट पर किसी दूसरे पैसेंजर (एक आदमी) से सामान्य बातचीत कर रही थीं। जैसे ही पति ने यह देखा, वह पूरी तरह भड़क उठा। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में अन्य पैसेंजर्स से बहस करने लगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 15, 2026

Southwest Airlines flight

साउथवेस्ट एयरलाइंस की उड़ान

एक Southwest Airlines की फ्लाइट पर हाल ही में एक शर्मनाक और वायरल घटना घटी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी से बात करते देख इतना गुस्से में आ गया कि उसने पूरी केबिन में हंगामा मचा दिया। आखिरकार क्रू मेंबर्स ने उसे फ्लाइट से डिप्लेन (उतार) दिया। यह घटना 2026 की शुरुआत में हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई।
फ्लाइट अभी ग्राउंड पर थी और पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे थे। दक्षिण पश्चिम की ओपन सीटिंग पॉलिसी के कारण इस कपल को साथ में सीट नहीं मिली। पति और पत्नी अलग-अलग बैठे थे, शायद लेट चेक-इन की वजह से। पत्नी अपनी सीट पर किसी दूसरे पैसेंजर (एक आदमी) से सामान्य बातचीत कर रही थीं। जैसे ही पति ने यह देखा, वह पूरी तरह भड़क उठा। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में अन्य पैसेंजर्स से बहस करने लगा।

पत्नी को गैर-मर्द से बात करते देख खून सवार

वीडियो में दिखता है कि पति ग्रे शर्ट और सफेद बेसबॉल कैप में था। वह बार-बार उन लोगों से कह रहा था जो उसे रिकॉर्ड कर रहे थे - Stop filming me! लेकिन पैसेंजर्स हंस रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने एक पैसेंजर की तरफ अपना खाना (एक बैग ऑफ फ्रेंच फ्राइज) फेंक दिया। फ्राइज हवा में उड़ते दिखे और दूसरे पैसेंजर्स पर गिरे। एक पल तो ऐसा लगा कि वह पीछे बैठे किसी को मारने वाला है।

ग्राउंड स्टाफ का एक कर्मचारी भी आया

फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने बाकी पैसेंजर्स से कहा कि वे रिएक्ट करना बंद करें और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। ग्राउंड स्टाफ का एक कर्मचारी भी आया और खुद को पति व अन्य पैसेंजर्स के बीच में खड़ा कर लिया ताकि कोई फिजिकल झगड़ा न हो। क्रू ने पति को बार-बार कहा कि उसे प्लेन से उतरना होगा, लेकिन वह मना करता रहा।

बेइज्जत कर विमान से निकाला बाहर

आखिरकार, उसकी डिसरप्टिव बिहेवियर के कारण उसे जबरन डिप्लेन कर दिया गया। पैसेंजर्स के मुताबिक, पूरा हंगामा पति की जलन और असुरक्षा से शुरू हुआ। नेटिजन्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए। ज्यादातर ने पति को असुरक्षित और ईर्ष्यालु बताया। कई यूजर्स ने कहा कि उसे हमेशा के लिए फ्लाइंग से बैन कर देना चाहिए। कुछ ने पैसेंजर्स पर भी कमेंट किया कि वे मॉक करके स्थिति को और बिगाड़ रहे थे।

ये भी पढ़ें

ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, सरकार ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन
विदेश
Iran Crisis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 09:35 pm

Hindi News / World / प्लेन में पति का हाई-वोल्टेज ड्रामा! पत्नी को दूसरे मर्द से बात करते देख खोया आपा, यात्रियों ने ऐसे सिखाया सबक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-US Tension: जंग से पीछे हटे ट्रंप? ईरान के दूत का बड़ा दावा- तेहरान से कहा ‘हम हमला नहीं चाहते

विदेश

भारत की समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव, कोस्ट गार्ड ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 9 को दबोचा

Pakistani Fishing Boat al madina intercepted
राष्ट्रीय

न्यू जर्सी में दिल दहला देने वाली घटना: भारतीय मूल की मां ने दो बेटों की हत्या की

Mother Killed Her Children
विदेश

Air India Crisis: पहले ईरान का हवाई क्षेत्र बंद, फिर इंजन में फंसा कंटेनर; बाल-बाल बचे यात्री

Air India Closure
राष्ट्रीय

ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार का बड़ा एक्शन! शुरू हुआ 'ऑपरेशन होमलैंड', भेजे जा रहे हैं विमान

Iran Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.