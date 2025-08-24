भारत नहीं, नाइजीरिया ने पकड़ा चीन का मोस्ट वांटेड अपराधी, इंटरपोल की मदद से वापस चीन भेजा

Interpol extradites Chinese fugitive: नाइजीरिया पुलिस बल ने इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (Interpol extradition) अबुजा के जरिये एक बड़ी सफलता हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित एक अपराधी दाई क़ीशेंग (Dai Qisheng) को गिरफ्तार कर उसे चीन वापस भेजा गया है। देर से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 8 अगस्त 2025 को अबुजा में की गई और 15 अगस्त 2025 को उसे आधिकारिक रूप से चीन भेजा गया। दाई क़ीशेंग, चीन के गुइझोउ प्रांत (Interpol extradites Chinese fugitive) का एक कुख्यात गैंग लीडर है। उस पर गंभीर संगठित अपराधों का आरोप है। झिजिन काउंटी की पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट 2024 में जारी किया था। इसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए चीन से भाग कर नाइजीरिया पहुंच गया।