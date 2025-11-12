Patrika LogoSwitch to English

वैज्ञानिकों ने फिर चौंकाया: 3I/ATLAS जैसा धूमकेतु पृथ्वी की ओर आ रहा, खतरा या रहस्य?

3I/ATLAS: यह धूमकेतु सौर मंडल में तेजी से दौड़ रहा है। इसकी कक्षा पृथ्वी के कक्षीय प्लेन (इक्लिप्टिक) से लगभग 113 डिग्री पर झुकी हुई है, जो सामान्य धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 12, 2025

3I-ATLAS

3I/ATLAS जैसा धूमकेतु (फोटो—एएनआई)

3I/ATLAS: खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नया रोमांचक अध्याय जुड़ गया है। क्रीमिया के शौकिया खगोलशास्त्री Gennadiy Borisov ने हाल ही में एक तेज रफ्तार धूमकेतु की खोज की है, जो पृथ्वी और सूर्य की ओर दौड़ रहा है। नामकरण C/2025 V1 (Borisov) वाला यह धूमकेतु अंतरतारकीय वस्तु 3I/ATLAS से मामूली समानताएं रखता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमारे सौर मंडल से ही उत्पन्न हुआ है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, यह खोज न केवल वैज्ञानिकों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मददगार साबित हो सकती है।

Borisov की तीसरी बड़ी सफलता

Gennadiy Borisov, जो पहले 2017 में Oumuamua (सौर मंडल का पहला ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु) और 2019 में Comet Borisov की खोज के लिए मशहूर हैं, ने इस धूमकेतु को 2 से 5 नवंबर के बीच पहचाना। माइनर प्लैनेट सेंटर (MPC) को रिपोर्ट करने के बाद इसे आधिकारिक नाम C/2025 V1 (Borisov) मिला। यह तीसरी बार है जब Borisov ने ऐसी अनोखी वस्तु की पहचान की है। हार्वर्ड के खगोल भौतिकशास्त्री Avi Loeb ने अपने मीडियम पोस्ट में इसे लगभग अंतरतारकीय करार दिया, लेकिन सौर मंडल से बाहर होने के दावों को खारिज कर दिया।

113 डिग्री का अनोखा झुकाव

यह धूमकेतु सौर मंडल में तेजी से दौड़ रहा है। इसकी कक्षा पृथ्वी के कक्षीय प्लेन (इक्लिप्टिक) से लगभग 113 डिग्री पर झुकी हुई है, जो सामान्य धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग है। 3I/ATLAS की कक्षा के लगभग लंबवत होने के कारण यह तुलना में आता है, लेकिन इसमें धूमकेतु की क्लासिक पूंछ नजर नहीं आ रही। Loeb के अनुसार, 'इसकी कक्षा सौर मंडल के बाहर से आने वाली वस्तु जैसी लगती है, लेकिन यह संभवतः हमारे सौर मंडल की है।" पृथ्वी से इसकी दूरी न्यूनतम 64 मिलियन मील (103 मिलियन किलोमीटर) रहेगी, जो चंद्रमा से 270 गुना ज्यादा है।

11 नवंबर को पृथ्वी के सबसे करीब

यह धूमकेतु 11 नवंबर को पृथ्वी के सबसे नजदीक आने वाला था; अब 16 नवंबर को सूर्य के सबसे निकट होगा। वर्तमान में कन्या नक्षत्र में स्थित यह धूमकेतु नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसे टेलीस्कोप या दूरबीन से पूर्वी सूर्योदय से पहले देखा जा सकता है। NASA के अनुसार, इसकी चमक कम होने से सामान्य दर्शक इसे मिस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दृष्टिकोण सौर मंडल की संरचना पर नई जानकारी देगा।

अंतरतारकीय रहस्यों की झलक

3I/ATLAS, जो 2024 में खोजा गया था, को कुछ लोग एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते थे, लेकिन NASA ने इसे धूमकेतु करार दिया। C/2025 V1 में समानताएं होने से वैज्ञानिक उत्साहित हैं, लेकिन उत्पत्ति सौर मंडल की ही लग रही। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी वस्तुएं सौर मंडल के बाहरी किनारों से आती हैं। यह खोज Oumuamua और Comet Borisov की परंपरा को आगे बढ़ाती है।

Updated on:

12 Nov 2025 09:18 pm

Published on:

12 Nov 2025 09:00 pm

Hindi News / World / वैज्ञानिकों ने फिर चौंकाया: 3I/ATLAS जैसा धूमकेतु पृथ्वी की ओर आ रहा, खतरा या रहस्य?

