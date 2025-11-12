वैज्ञानिकों ने फिर चौंकाया: 3I/ATLAS जैसा धूमकेतु पृथ्वी की ओर आ रहा, खतरा या रहस्य?

यह धूमकेतु सौर मंडल में तेजी से दौड़ रहा है। इसकी कक्षा पृथ्वी के कक्षीय प्लेन (इक्लिप्टिक) से लगभग 113 डिग्री पर झुकी हुई है, जो सामान्य धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग है। 3I/ATLAS की कक्षा के लगभग लंबवत होने के कारण यह तुलना में आता है, लेकिन इसमें धूमकेतु की क्लासिक पूंछ नजर नहीं आ रही। Loeb के अनुसार, 'इसकी कक्षा सौर मंडल के बाहर से आने वाली वस्तु जैसी लगती है, लेकिन यह संभवतः हमारे सौर मंडल की है।" पृथ्वी से इसकी दूरी न्यूनतम 64 मिलियन मील (103 मिलियन किलोमीटर) रहेगी, जो चंद्रमा से 270 गुना ज्यादा है।