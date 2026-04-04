युद्ध के बीच बड़ा यू-टर्न: होर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान, इन जहाजों को मिली छूट

आपको बता दें कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया था। तब से केवल ईरान के सहयोगी देशों या युद्ध में निष्पक्ष रहने वाले जहाजों को ही गुजरने की छूट दी जा रही थी। इस बंदिश से करीब 2000 से अधिक जहाज प्रभावित हुए, जिनमें अमेरिका और यूरोप के सहयोगी देशों के टैंकर मुख्य रूप से फंस गए। भारत जैसे देश भी इससे प्रभावित हुए, जहां कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई। भारतीय सरकार पिछले एक महीने में लगभग 6 जहाजों को निकलवाने में सफल रही, लेकिन अभी भी एक दर्जन से अधिक जहाज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए हैं।