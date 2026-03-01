‘भारत बड़ी ताकत है और एशिया में मजबूत स्थिति’, UAE ने की तारीफ, जानिए PM मोदी के लिए क्या कहा?

ईरान-इजरायल युद्ध की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए UAE ने भारत की जमकर तारीफ की। युद्ध रोकने लिए भारत की मध्यस्थता के बारे में पूछे गए सवाल पर UAE के राजदूत अब्दुलनासिर अलशाली ने कहा- इस संकट में भारत की भूमिका की पहले ही बहुत तारीफ हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पहले वर्ल्ड लीडर्स में से थे, जिन्होंने हमले शुरू होने के बाद UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन किया था। उस कॉल को भाईचारे के तौर पर लिया गया और यह दो नेताओं के बीच पर्सनल बॉन्ड की झलक थी।