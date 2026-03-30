100,000 टन क्रूड ऑयल लेकर क्यूबा पहुंचा रूसी टैंकर, नई घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन की खुली चुनौती

जब ट्रंप से उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि अमेरिका एक रूसी तेल टैंकर को क्यूबा जाने की इजाजत देने वाला है, तो ट्रंप ने कहा- ठीक है, हमारा एक टैंकर वहां मौजूद है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई जहाज भरकर सामान वहां ले जाए, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है।