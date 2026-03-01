IRGC Strike: इजरायल ने ईरान की यूनिवर्सिटी को बनाया निशाना, दहल उठा तेहरान

Israel-Iran Conflict : मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच इजरायल ने एक और दुस्साहसी कदम उठाते हुए ईरान के इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख सैन्य विश्वविद्यालय (Military University) पर हवाई हमला किया है। यह हमला रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ईरान के सैन्य प्रशिक्षण और कमान ढांचे (Command Structure) को चोट पहुँचाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जवाबी कार्रवाई (Retaliatory Action) के बाद क्षेत्र में पूर्ण युद्ध (Full Scale War) की स्थिति बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय (International Community) अब ईरान की प्रतिक्रिया और तेल अवीव की अगली रणनीति (Strategy) पर नजर गड़ाए हुए है।