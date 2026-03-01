30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के खिलाफ चीन-पाक एकजुट? ईरान युद्ध को लेकर बीजिंग की नई रणनीति ने उड़ाई व्हाइट हाउस की नींद

Iran US War: चीन ने नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हमलों का विरोध किया। माओ निंग ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई और बढ़ता संघर्ष किसी के हित में नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 30, 2026

US President Donald Trump addressing NRC fundraising dinner, discussing Iran's nuclear program and missile defense system.

Donald Trump (Photo - Washington Post)

Iran US War: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान युद्ध की आग भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों के बीच चीन ने साफ-साफ अमेरिका की निंदा की है और सैन्य कार्रवाई को समस्या का समाधान नहीं बताया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तुरंत रोक दिया जाए और शांति वार्ता शुरू की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, 'जब तक सैन्य कार्रवाई बंद नहीं होगी, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता।'

जंग से किसी का भला नहीं

चीन ने नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हमलों का विरोध किया। माओ निंग ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई और बढ़ता संघर्ष किसी के हित में नहीं है। बीजिंग ने तनाव कम करने के पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह मध्यस्थता का समर्थन करता है। चीन पाकिस्तान और अन्य पक्षों के साथ मिलकर दुश्मनी खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए तैयार है।

चीन और पाकिस्तान ने उड़ाई व्हाइट हाउस की नींद

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 29 मार्च को कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी करना इस्लामाबाद के लिए सम्मान की बात होगी। चीन ने इस मध्यस्थता को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान की तारीफ की। यह बयान ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की यह एकजुटता व्हाइट हाउस की नींद उड़ा रही है।

ट्रंप ने फिर दी ईरान को कड़ी चेतावनी

ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जल्द समझौता नहीं करता और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता, तो अमेरिका उसके पावर प्लांट, ऑयल वेल्स और खार्ग द्वीप को तबाह कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने जानबूझकर इन जगहों को अभी छुआ नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी चेताया कि ईरान अगर राजी नहीं हुआ तो अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है।

ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को ज्यादातर अस्वीकार्य बताया है। तेहरान का कहना है कि कई शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। इस बीच पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा है। चीन की नई रणनीति सैन्य रास्ते की बजाय कूटनीतिक हल पर जोर दे रही है, जो ट्रंप की आक्रामक नीति के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें

Video: इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला: आसमान में उठा धुंआ, दिखीं आग की लपटें
विदेश
Haifa Oil Refinery Fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

30 Mar 2026 09:15 pm

Hindi News / World / ट्रंप के खिलाफ चीन-पाक एकजुट? ईरान युद्ध को लेकर बीजिंग की नई रणनीति ने उड़ाई व्हाइट हाउस की नींद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

20 साल पहले बांगलदेश में सरकार गिराने का मामला, नए PM रहमान ने पूर्व सैन्य अफसर को अब कराया गिरफ्तार

Bangladesh PM Tarique Rahman
विदेश

इटली के म्यूजियम से तीन पेंटिग्स चोरी, कीमत लगभग 95 करोड़, कैसे चोरों ने हाथ किया साफ?

विदेश

ईरान को नहीं है पाक पर भरोसा, अब भारत पर टिकी सबकी निगाहें, युद्ध समझौते पर बड़ा अपडेट

Iran US War Update
विदेश

Iran-Israel War: ईरान से अमेरिका की क्या हुई बातचीत? डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी किया बड़ा बयान

Donald Trump
विदेश

इजरायल ने ईरान के सैन्य गढ़ पर बोला हमला, IRGC यूनिवर्सिटी तबाह

Israel-Iran Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.