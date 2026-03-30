Video: इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला: आसमान में उठा धुंआ, दिखीं आग की लपटें

Haifa Oil Refinery Fire
Haifa Oil Refinery Fire: इजरायल की उत्तरी बंदरगाह नगरी हाइफा में स्थित देश की सबसे बड़ी बाजान (Bazan) तेल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल हमले से आग लग गई। आसमान में घना काला धुआं उठता दिखा और आग की लपटें दूर से नजर आईं। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग और धुएं के गुबार उठे, जिससे स्थानीय स्तर पर बिजली व्यवस्था क्षणिक रूप से प्रभावित हुई।
अल जजीरा द्वारा सत्यापित वीडियो में हाइफा की रिफाइनरी से निकलता काला धुआं साफ दिख रहा है। इजरायली ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले से बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और अधिकांश उत्पादन सुविधाएं चालू रहीं। रिफाइनरी मालिक कंपनी ऑयल रिफाइनरीज लिमिटेड ने बयान में कहा कि हमला बिजली आपूर्ति वाली इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक भवन के आसपास सीमित रहा। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।
इस स्थल को पहले ही 19 मार्च को ईरानी हमलों का निशाना बनाया जा चुका था, क्योंकि तेहरान ने अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की थी। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने हाइफा और अशदोद की रिफाइनरियों समेत कई सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। हाइफा रिफाइनरी इजरायल की कुल घरेलू ईंधन आपूर्ति का लगभग आधा उत्पादन करती है, इसलिए इसका कोई भी नुकसान देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर माना जा रहा है।
ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, 'हमने अमेरिका के साथ अभी तक कोई सीधी बातचीत नहीं की है। जो संदेश मध्यस्थों के जरिए आए हैं, वे अत्यधिक और अनुचित मांगें हैं।' बगाई ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक को भी खारिज करते हुए कहा कि ईरान युद्ध समाप्त करने के प्रयासों का स्वागत करता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध किसने शुरू किया। तेहरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए कहा कि वह अपनी सिद्धांतों पर अडिग है।
दूसरी ओर, दक्षिणी लेबनान में तनाव जारी है। लेबनानी सेना ने बताया कि इजरायली हमले में अल-अमीरिया क्षेत्र की सैन्य चौकी पर एक लेबनानी सैनिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक अपने सैनिक की मौत की पुष्टि की। 19 वर्षीय बेन जियोन गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 2 मार्च से शुरू हुई लड़ाई के बाद दक्षिणी लेबनान में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या अब छह हो गई है।
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