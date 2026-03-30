Video: इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला: आसमान में उठा धुंआ, दिखीं आग की लपटें

ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, 'हमने अमेरिका के साथ अभी तक कोई सीधी बातचीत नहीं की है। जो संदेश मध्यस्थों के जरिए आए हैं, वे अत्यधिक और अनुचित मांगें हैं।' बगाई ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक को भी खारिज करते हुए कहा कि ईरान युद्ध समाप्त करने के प्रयासों का स्वागत करता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध किसने शुरू किया। तेहरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए कहा कि वह अपनी सिद्धांतों पर अडिग है।