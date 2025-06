सीरिया में ईरान का अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा

Iran attack on US base in Syria: ईरान ने सीरिया में तैनात अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। इसका प्रमुख स्रोत चीन आधारित सीजीटीएन और रूस की आरटी समेत कई महानगर मीडिया की रिपोर्टों पर आधारित है।

Iran attack on US base in Syria: ईरान और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने सोमवार को सीरिया में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला (Iran attack US base) किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। हालांकि, अब तक अमेरिकी अधिकारियों की तरफ़ से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला अमेरिका की “आक्रामक कार्रवाई” का जवाब है। अब तक इस कथित हमले में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।