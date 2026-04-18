US and Iran on Strait of Hormuz: ईरान ने फिर क्यों बंद किया होर्मुज स्ट्रेट? IRGC ने बताया कारण

तेहरान ने संकेत दिया है कि वह पारंपरिक पारगमन शुल्क के बजाय होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा से संबंधित एक नया कानून तैयार कर रहा है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ाई के अनुसार, यह नया ढांचा समुद्री यातायात पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगा। रेजाई ने स्पष्ट किया कि जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ पूर्ण समन्वय के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरान का तर्क है कि वह इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसी आधार पर वह नए नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है।