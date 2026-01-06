अब ईरान को लेकर ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव, ताजा मौत की घटनाओं को लेकर हमले पर उतारू हो जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान में जारी प्रदर्शनों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करने पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि यदि ईरानी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर या हिंसक तरीके से हत्या की, जो उनकी पुरानी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके बचाव में आएगा और स्थिति पर करीब से नजर रखते हुए मजबूत कार्रवाई करेगा, क्योंकि अमेरिका "लॉक्ड एंड लोडेड" है। यह चेतावनी आर्थिक संकट से उपजे देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच आई है, जहां अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है।