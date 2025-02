इस देश में 2024 में 975 लोगों को दी गई सज़ा-ए-मौत

2024 में 975 लोगों को दी गई सज़ा-ए-मौत हाल ही में आए आंकड़े के अनुसार ईरान में 2024 में 975 लोगों को सज़ा-ए-मौत दी गई। यह आंकड़ा ईरान ह्यूमन राइट्स (Iran Human Rights) और फ्रांस (France) की संस्था टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी (Together Against The Death Penalty) ने जारी किया है।

रिकॉर्ड आंकड़ा ईरान में 2024 में सज़ा-ए-मौत के 975 मामले एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। 2008 के बाद से ईरान में मौत की सज़ा के ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। 2023 में ईरान में 834 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। ऐसे में 2023 की तुलना में 2024 में सज़ा-ए-मौत के मामलों में करीब 17% इजाफा हुआ है।