ईरान ने इज़रायल से जुड़े 6 आतंकियों को दी सज़ा-ए-मौत

Israel linked terrorist (Representational Photo)
ईरान (Iran) में आज, शनिवार, 4 अक्टूबर को सज़ा-ए-मौत दे दी गई है। देश के दक्षिण-पश्चिमी खुज़ेस्तान (Khuzestan) प्रांत में 6 लोगों को फांसी दे दी गई। इन लोगों को इज़रायल (Israel) से जुड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। ईरानी न्यायपालिका के अनुसार ये लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कई घातक गतिविधियों में शामिल थे और इसी वजह से इन्हें फांसी दी गई।
जानकारी के अनुसार इन 6 इज़रायली आतंकियों को 2018 और 2019 में हुई गोलीबारी की घटनाओं के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें ईरानी सुरक्षाबलों के 4 सदस्य मारे गए थे। इसके अलावा चारों ने प्रांत में कई घातक ऑपरेशन और तोड़फोड़ की घटनाओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की बात भी कबूल की थी। इसके अलावा ये आतंकी बम बनाना और लगाना, खोर्रमशहर शहर में एक सीएनजी स्टेशन पर विस्फोट करना, बैंकों पर हमला करना, सैन्य केंद्रों पर ग्रेनेड फेंकना और मस्जिदों पर गोलीबारी करना जैसी वारदातों में भी शामिल थे।
ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इज़रायल से जुड़ा यह आतंकी नेटवर्क, इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) से जुड़ा था और विदेशी शत्रु तत्वों से समर्थन प्राप्त कर रहा था।
जून में इज़रायल और ईरान के बीच 12 दिन युद्ध चला, जिसमें ईरान को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद से ही ईरान ने अपने देश में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो इज़रायल से जुड़े हुए हैं और मोसाद समेत अन्य इज़रायली एजेंसियों को खुफिया इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, ईरान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे काम करते हैं।
