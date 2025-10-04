ईरान ने इज़रायल से जुड़े 6 आतंकियों को दी सज़ा-ए-मौत

जानकारी के अनुसार इन 6 इज़रायली आतंकियों को 2018 और 2019 में हुई गोलीबारी की घटनाओं के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें ईरानी सुरक्षाबलों के 4 सदस्य मारे गए थे। इसके अलावा चारों ने प्रांत में कई घातक ऑपरेशन और तोड़फोड़ की घटनाओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की बात भी कबूल की थी। इसके अलावा ये आतंकी बम बनाना और लगाना, खोर्रमशहर शहर में एक सीएनजी स्टेशन पर विस्फोट करना, बैंकों पर हमला करना, सैन्य केंद्रों पर ग्रेनेड फेंकना और मस्जिदों पर गोलीबारी करना जैसी वारदातों में भी शामिल थे।