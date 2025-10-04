साने ताकाइची बनेगी जापान की पहली महिला पीएम, चुनी गई एलडीपी अध्यक्ष

जापान (Japan) में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। 64 वर्षीय साने ताकाइची (Sanae Takaichi) जल्द ही जापान की पहली महिला पीएम बनेंगी। आज, शनिवार, 4 अक्टूबर को ताकाइची को देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का नया अध्यक्ष चुना गया। इससे उनका जापान की अगली पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) की जगह देश का नेतृत्व संभालेंगी।