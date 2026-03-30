इजरायल में भारी तबाही, ईरान ने केमिकल प्लांट पर दागी मिसाइल

अडामा कंपनी, जो चीन की सिनजेंटा ग्रुप का हिस्सा है, ने कहा कि प्लांट को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी किया जा रहा है। चूंकि यह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसलिए यहां खतरनाक पदार्थों की मौजूदगी को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दूरी से बाहर आम जनता को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां और विशेषज्ञ टीम इस बात की जांच कर रही हैं कि नुकसान सीधे मिसाइल हमले के कारण हुआ है या फिर इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और उसके नागरिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है।