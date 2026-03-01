ईरान ने दे दी ऐसी चोट, जिसके बारे में इजरायल ने कभी सोचा नहीं होगा, युद्ध के बीच सामने आया खौफनाक VIDEO

नेतन्याहू ने अराद के मेयर से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इजरायल के सरकारी प्रेस ऑफिस ने इसकी जानकारी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पीएम नेतनयाहू ने कहा है, 'हमारे भविष्य की लड़ाई में यह एक बहुत मुश्किल शाम रही है। थोड़ी देर पहले, मैंने अराद के मेयर याइर मयान से बात की और इजरायल के सभी नागरिकों की ओर से घायलों के ठीक होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाने को कहा। मैंने अपने ऑफिस के डायरेक्टर जनरल को सभी सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर पूरी जरूरी मदद देने का निर्देश दिया है।'