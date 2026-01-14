ईरान में इंटरनेट ‘ब्लैकआउट’ के बीच हिंसा तेज: 12,000 मौतों की रिपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय जगत स्तब्ध

ईरान में बढ़ती हुईं इन मौतों की संख्या के बाद से यूरोप और पश्चिमी देशों ने इनकी तीखी आलोचना करते हुए इसे ईरान में इस्लामिक शासन के अंत का भी ऐलान कर दिया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरान में हिंसा को स्तब्ध करने वाला बताया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अगर वाशिंगटन उस सैन्य विकल्प को आजमाना चाहता है जिसे उसने पहले भी आजमाया है, तो हम इसके लिए तैयार हैं।