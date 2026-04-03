Iran-Israel-America War: ईरान B1 ब्रिज हमले में 95 लोग घायल, अब तक इतने लोगों के मौत की पुष्टि



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त पुल और उसके आसपास काफी भीड़ मौजूद थी। दरअसल, उस दिन “प्रकृति दिवस” मनाया जा रहा था, जिसके चलते कई परिवार बाहर घूमने निकले हुए थे। यही वजह रही कि आम नागरिक भी इस हमले की चपेट में आ गए। मारे गए लोगों में यात्री और आसपास के गांवों के निवासी शामिल हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस हमले का मुख्य निशाना वही पुल था, जिससे तेहरान और करज के बीच सीधा संपर्क बना रहता है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन लगभग ठप हो गया है।