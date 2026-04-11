स्वेज और पनामा नहर पर फीस जायज तो होर्मुज स्ट्रेट में क्यों है अवैध?

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग को नियंत्रित करता है। नियमों के अनुसार, होर्मुज स्ट्रैट जैसे रास्ते जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ते हैं। वहां से गुजरने वाले जहाजों को निर्बाध मार्ग का अधिकार होता है। तटवर्ती देश मार्ग की अनुमति देने के बदले में कोई शुल्क नहीं मांग सकते हैं। ईरान की मांग है कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर 'डी-फैक्टो' नियंत्रण रखे और टोल वसूले। ईरान की यह मांग वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसा है। विशेषकर खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कतर और UAE और अमेरिका इसके सख्त खिलाफ हैं।