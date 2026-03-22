Iran Israel War: ईरान का लंबी दूरी का शक्ति प्रदर्शन, 4000 किमी दूर अमेरिकी-ब्रिटिश बेस बना निशाना

Iran Israel War: पश्चिम एशिया का संघर्ष अब हिंद महासागर तक पहुंच गया है। ईरान ने 4,000 किमी दूर डिएगो-गार्सिया द्वीप पर स्थित अमरीका-ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले का प्रयास कर किया। ईरान ने इस सैन्य बेस पर हमले के लिए दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार एक मिसाइल रास्ते में ही विफल हो गई, जबकि दूसरी को नौसैनिक पोत ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। ईरान के इस एक्शन से यह साफ हो गया है कि उसके पास इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें भी हैं जो 3500 से 4000 किमी तक हमला कर सकती हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने खुर्रमशहर-4 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसकी रेंज में पेरिस-लंदन भी आ सकते हैं।