Iran Israel War: अराद में ईरानी मिसाइल ने मचाई भारी तबाही, इजरायली राष्ट्रपति ने कहा- ‘सांप का फन कुचलना ही होगा’

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में से एक ने अराद शहर में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। घटनास्थल पर पहुंचकर राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने तबाही का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले यह दिखाते हैं कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा है।