Tehran Blast : धमाकों से दहल उठा ईरान, विदेश मंत्रालय की इमारत हिली; ट्रंप बोले-फौरन रोको गोलीबारी

इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। अप्रैल के बाद यह अपनी तरह का पहला बड़ा आमने-सामने का हमला है। इजरायल के सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वे आने वाले कुछ घंटों या दिनों के अंदर ईरान पर बेहद "शक्तिशाली" और विनाशकारी पलटवार कर सकते हैं। ईरान ने भी दो टूक कहा है कि अगर लेबनान में इजरायल का सैन्य अभियान बंद नहीं हुआ, तो ईरान अपने हमलों की तीव्रता और बढ़ा देगा। गौरतलब है कि रविवार को इजरायल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए थे।