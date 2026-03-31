ईरान का बड़ा एक्शन: इराक में मिसाइल अटैक से दहला अमेरिकी बेस, मोसाद के सेंटर पर गिरी मौत

Escalation: ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब खूनी संघर्ष (Iran-Israel Conflict) में तब्दील होता दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आधी रात को इराक के इरबिल शहर पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें (Ballistic Missiles) दाग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad Spy Agency) के रणनीतिक मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस हमले की जद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate) के पास का इलाका भी आया है। इस भीषण कार्रवाई (Military Escalation) में एक अरबपति कारोबारी समेत 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई है।