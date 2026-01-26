ईरान में प्रदर्शन के दौरान खामेनेई सरकार ने ली 36000 लोगों की जान, सिर्फ दो दिनों में की इतनी हत्या

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को तेहरान में एक विशेष अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। इसे संभावित विदेशी हमले और आंतरिक खतरे के आकलन से जोड़ा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया तेज है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। एयर फ्रांस, केएलएम और लुफ्थांसा जैसी एयरलाइंस ने इजरायल, ईरान और आसपास के क्षेत्रों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं।