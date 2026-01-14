Shocking Execution: ईरान में इरफान सोलतानी को फांसी, आखिरी विदाई के लिए मिले सिर्फ 10 मिनट!

Hanging: ईरान से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है। अयातुल्ला अली खामेनेई शासन के खिलाफ उठ रही विरोध की आवाजों (Iran Anti-Khamenei Protests)को दबाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 26 वर्षीय ईरानी युवक इरफान सोलतानी (Irfan Soltani Death Sentence)को आज सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गिरफ्तारी से लेकर फांसी के फैसले तक की प्रक्रिया इतनी तेज रही कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी हैरान हैं। इरफान सोलतानी के परिवार के लिए पिछला एक हफ्ता किसी बुरे सपने जैसा रहा है। गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक परिवार को यह भी पता नहीं था कि इरफान कहाँ है। अचानक शासन की ओर से एक संदेश आया, जिसमें आरोपों या अदालती कार्रवाई की जानकारी देने के बजाय सीधे मौत की सजा का फरमान सुना दिया गया। प्रशासन ने परिवार को अंतिम विदाई के लिए महज 10 मिनट का समय दिया। परिजनों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने इस बारे में किसी से बात की, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।