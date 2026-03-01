ईरान ने अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध कराने से किया इनकार, ग्लोबल मार्केट में हड़कंप

ईरान और US-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। अब इस तनाव पर विराम लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने का संकेत दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा- ईरान के आतंकवादी शासन के संबंध में मध्य पूर्व में अपने व्यापक सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार करते हुए, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ट्रंप ने अपने 5 उद्देश्य गिनाते हुए आगे लिखा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (होर्मुज स्ट्रेट) का उपयोग करने वाले अन्य देशों को आवश्यकतानुसार इसकी सुरक्षा और निगरानी करनी होगी।