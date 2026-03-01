ईरान ने दाग दी ऐसी जगह मिसाइल, जिसको लेकर सहम गया इजराइल, कहा- अगर हमले के वक्त वहां…

एड्री ने कहा कि अगर हमले के वक्त वहां बच्चे मौजूद होते, तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। उन्होंने कहा- खुशकिस्मती से, इस किंडरगार्टन में कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बच्चे यहां खेल रहे होते या अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के तहत यहां मौजूद होते, तो क्या होता?