ईरान की दो-टूक, परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों को अब नहीं मानेगा

ईरान (Iran) इस बात पर लंबे समय से अड़ा हुआ है कि उसके परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Programme) को भले ही मंज़ूरी मिले न मिले, उसे नहीं रोका जाएगा। अमेरिका (United States Of America), इज़रायल (Israel) समेत कई देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम का शुरू से विरोध किया है और जून में इसी वजह से ईरान पर हमले भी किए गए। अब ईरान ने इस मामले में अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। ईरान की तरफ से आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को इस बात की घोषणा कर दी गई है कि वो अब अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को नहीं मानेगा।