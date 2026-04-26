ईरानी से जुड़े टैंकर को अमेरिका ने हेलिकॉप्टर से घेरकर रोका, हॉर्मुज में अब तक 37 जहाजों ने लिया यू-टर्न

अमेरिका ने साफ किया है कि यह कार्रवाई कोई अकेली घटना नहीं है। नाकाबंदी शुरू होने के बाद अब तक 37 जहाजों को रास्ते से वापस भेजा जा चुका है। इनमें कई ऐसे जहाज शामिल हैं, जिन पर ईरान से जुड़े होने का शक था या जो उसके बंदरगाहों से जुड़े थे।