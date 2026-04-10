सीजफायर के बाद मोजतबा खामेनेई ने की जीत की घोषणा, अमेरिका-इजरायल को सजा देने की खाई कसम

खबरों के अनुसार खामेनेई यह साफ कर चुके है कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई को बिना सजा के नहीं छोड़ेगा और हर नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान की जनता और सशस्त्र बलों ने बाहरी आक्रमण का मजबूती से सामना किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज यह साहस के साथ कहा जा सकता है कि आप, ईरान की वीर जनता, इस संघर्ष में निर्णायक विजेता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से इन अपराधी आक्रामकों को मुक्त नहीं जाने देंगे। इस बयान के जरिए ईरान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है और साथ ही विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है।