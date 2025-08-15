जासूसों के खिलाफ ईरान की बड़ी कार्रवाई, 21 हज़ार से ज़्यादा लोगों को किया गिरफ्तार

जून में इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ। जान-माल के भारी नुकसान के बाद ईरान में पुलिस और अन्य फोर्सेज़ अलर्ट हो गई। इज़रायल को इस युद्ध में मिली कामयाबी के पीछे उसके जासूसी नेटवर्क का भी बड़ा हाथ था, जिसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ी। ऐसे में युद्ध के खत्म होने के बाद से ही ईरान में जासूसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।