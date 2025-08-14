‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के हाथों शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का किया गठन

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव काफी ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के पहलगाम में किए गए हमले (Pahalgam Terrorist Attack) में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 20 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के ज़रिए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और साथ ही सैकड़ों आतंकियों को भी मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला करते हुए बदला लेने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और साथ ही पाकिस्तान के कई एयरबेस पर मिसाइल अटैक करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाया। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत के हाथों शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान ने अब एक बड़ा फैसला लिया है।