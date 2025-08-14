‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के हाथों शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का किया गठन

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव काफी ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के पहलगाम में किए गए हमले (Pahalgam Terrorist Attack) में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 20 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के ज़रिए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और साथ ही सैकड़ों आतंकियों को भी मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला करते हुए बदला लेने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और साथ ही पाकिस्तान के कई एयरबेस पर मिसाइल अटैक करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाया। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत के हाथों शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान ने अब एक बड़ा फैसला लिया है।
आज, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने एक बड़ा ऐलान किया। देश की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्य्रकम को संबोधित करते हुए शहबाज़ ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड (Army Rocket Force Command) के गठन का ऐलान किया।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ ने देश डिफेंस को मज़बूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा की। शहबाज़ ने बताया कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड उन्नत तकनीक से लैस होगी। हालांकि शहबाज़ ने इस मामले में और ज़्यादा जानकारी नहीं दी।