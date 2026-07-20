Iran-US Conflict: ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका से लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं

हालिया संघर्ष में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनके बलिदान ने देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के विरोधी विभिन्न तरीकों से देश की प्रगति रोकने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, मजबूत और सफल राष्ट्र आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ देश के भीतर मौजूद समस्याओं का समाधान भी उतना ही जरूरी है और इन दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना आसान नहीं है।