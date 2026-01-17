Iran-US Tension: ‘राजद्रोहियों की कमर तोड़ दो’, प्रदर्शनकारियों को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दी धमकी

Iran-US Tension: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी धमकी दी है। साथ ही देश में हिंसा को लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को खामेनेई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि ‘देशद्रोहियों की कमर तोड़ना जरूरी है।’