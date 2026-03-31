‘उनका तेल छीन लो’, 40 सालों से ईरानी तेल पर है ट्रंप की नजर, जंग के बीच सामने आया पुराना वीडियो

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। यह जंग वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों को ही प्रभावित कर रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करने की बात करते दिख रहे हैं। यह वीडियो 1987 का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर ट्रंप की पुरानी रणनीति और वर्तमान नीतियों के बीच संबंध को लेकर बहस शुरू हो गई है।