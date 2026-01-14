ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने तैयार की ‘आग की दीवार’! दागी इतनी गोलियां कि लाल हो गया आसमान

ये ड्रिल्स मुख्य रूप से एंटी-एयरक्राफ्ट गन्स पर केंद्रित हैं, जो दुश्मन विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई हैं। महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे फार्स गैस फील्ड, असलुयेह पर्सियन गल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरबेस, लावन द्वीप (तेल और गैस हब), चाबहार के आसपास और छोटे बंदरगाहों को सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। इन अभ्यासों का मकसद ऊर्जा संसाधनों की रक्षा और दुश्मन विमानों को ऊंचाई पर उड़ने के लिए मजबूर करना है, जिससे ईरानी रडार उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकें।