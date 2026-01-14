14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने तैयार की ‘आग की दीवार’! दागी इतनी गोलियां कि लाल हो गया आसमान

ट्रंप ने बार-बार ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका बहुत कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 14, 2026

Iran Virtual Wall of Fire

ईरान-अमेरिका में आर-पार

ईरान में जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की लगातार धमकियों के बीच तेहरान ने अपनी रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाया है। ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी के तटीय इलाकों, इराक और अजरबैजान की सीमाओं पर लाइव गनफायर ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। इन अभ्यासों में असली गोला-बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आसमान लाल हो गया और एक 'वर्चुअल आग की दीवार' तैयार हो गई है।

ट्रंप की धमकी और ईरान का फायर वाला जवाब

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक सप्ताह में ईरानी एविएशन अथॉरिटी ने कम से कम 20 NOTAMs (नोटिस टू एयरमेन) जारी किए हैं। इनमें पायलटों को चेतावनी दी गई है कि वे 17,000 फीट से नीचे न उड़ें। इससे दक्षिणी तट पर बहरीन और कतर की ओर मुंह किए अमेरिकी सैन्य ठिकानों के सामने एक 'आग की दीवार' खड़ी हो गई है। ये क्षेत्र अमेरिका के प्रमुख मिलिट्री बेस के ठीक सामने हैं।

वर्चुअल वॉल बनाकर दिखाई अपनी ताकत

ये ड्रिल्स मुख्य रूप से एंटी-एयरक्राफ्ट गन्स पर केंद्रित हैं, जो दुश्मन विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई हैं। महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे फार्स गैस फील्ड, असलुयेह पर्सियन गल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरबेस, लावन द्वीप (तेल और गैस हब), चाबहार के आसपास और छोटे बंदरगाहों को सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। इन अभ्यासों का मकसद ऊर्जा संसाधनों की रक्षा और दुश्मन विमानों को ऊंचाई पर उड़ने के लिए मजबूर करना है, जिससे ईरानी रडार उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकें।

ट्रंप ने बार-बार दी ईरान को चेतावनी

ट्रंप ने बार-बार ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका बहुत कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मदद रास्ते में है और ईरानी लोगों से विरोध जारी रखने की अपील की। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंत से 12 जनवरी 2026 तक 2,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान को बहुत जोर से मारेंगे अगर शासन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जारी रखे।

क्या अमेरिका भेद पाएगा यह वर्चुअल दीवार?

ईरान के इन ड्रिल्स को अमेरिकी हमले के खिलाफ रक्षात्मक तैयारी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी गन्स ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट्स को निशाना नहीं बना सकतीं, लेकिन वे दुश्मन को रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती हैं। सिविलियन फ्लाइट्स (30,000-40,000 फीट) पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फारस की खाड़ी के व्यापार मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?
राष्ट्रीय
India Iran tensions, S Jaishankar Iran talks, Iran Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, India Iran diplomatic talks,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 10:57 pm

Hindi News / World / ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने तैयार की ‘आग की दीवार’! दागी इतनी गोलियां कि लाल हो गया आसमान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Trump's Big Move: अमेरिका में 75 देशों की 'नो एंट्री', नए Visa पर रोक से दुनिया में हड़कंप!

Trump H-1B visa crackdown
विदेश

Iran-America tension: ईरान की धमकी से डर गए अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने इस जगह से बुलाई अपनी सेना

US troop withdrawal Middle East, US bases Qatar evacuation, Al Udeid Air Base Qatar, Iran warning US military bases,
विदेश

वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…

Donald Trump
विदेश

ईरान की आग में झुलस सकता है भारत का चाबहार प्रोजेक्ट, चीन की बढ़ती नजरों से बढ़ा खतरा

Protests in Iran
कारोबार

Army Day 2026: तकनीक और शौर्य का मेल, जानें क्यों अब भारतीय सेना को युद्ध में हराना है नामुमकिन

Army Day Special
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.