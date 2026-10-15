ईरान की चेतावनी नहीं मानने की कीमत चुकानी पड़ी, होर्मुज स्ट्रेट में तेल के जहाज पर हमला

US-Iran War: ईरान द्वारा दी गई चेतावनी के बाद होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पूर्वी हिस्से में एक तेल टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। ईरान की नौसेना ने इस बात की जानकारी दी है। आईआरआईबी (IRIB) के हवाले से नौसेना ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले इस टैंकर ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके ओमान की खाड़ी में प्रतिबंधित क्षेत्र को पार करने की कोशिश की थी।