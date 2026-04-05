परमाणु प्लांट पर हमले के बाद तिलमिलाया ईरान, दो देशों पर एक साथ कर दिया अटैक, मची भारी तबाही!

टेड्रोस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा- ये हमला हमें कुछ याद दिलाता है और सचेत रहने की सलाह देता है: एक हमला न्यूक्लियर हादसे को ट्रिगर कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ा असर पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। इस बढ़ते संघर्ष के हर गुजरते दिन के साथ, खतरा बढ़ता जा रहा है।