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परमाणु प्लांट पर हमले के बाद तिलमिलाया ईरान, दो देशों पर एक साथ कर दिया अटैक, मची भारी तबाही!

अमेरिका-इजराइल ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बदले में ईरान ने कुवैत के तेल संयंत्रों और पावर प्लांट पर ड्रोन हमले किए, जिससे भयंकर आग लगी और भारी नुकसान हुआ।

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भारत

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Mukul Kumar

Apr 05, 2026

Israel-Iran War Dancing MissileIsrael-Iran War Dancing Missile

ईरान ने जंग में खतरनाक मिसाइल दागी। ( फोटो: AI)

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक दिन पहले ईरान के बुशहर इलाके में स्थित परमाणु प्लांट पर अटैक किया था। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह तिलमिला गया है।

ईरान ने एक साथ दो देशों पर अटैक कर दिया है। ईरान ने कुवैत के तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमला किया है। जिससे आयल प्लांट में भयंकर आग लग गई। इस हमले के बाद भारी नुकसान की खबर है।

आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मी

कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपनी कई ऑपरेशनल सुविधाओं पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद काफी नुकसान होने की जानकारी दी है।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस हमले के कारण कई सुविधाओं में आग लग गई और आग को दूसरी सुविधाओं तक फैलने से रोकने के लिए दमकलकर्मियों को तैनात किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

इजराइल पर भी ईरान ने दागी मिसाइल

इसके अलावा, ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइल दागी है। इजराइली सेना ने ईरान से लॉन्च की गई मिसाइलों की एक और लहर का पता लगाया है।

इजराइली सेना का कहना है कि ईरान से इजराइली इलाके की ओर और मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम आपको इस बारे में और अपडेट देंगे।

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट

ईरान का इंटरनेट ब्लैकआउट अब किसी भी देश में रिकॉर्ड पर सबसे लंबा देश-व्यापी इंटरनेट शटडाउन बन गया है, जो ऐसी सभी दूसरी घटनाओं से आगे निकल गया है। ग्रुप ने आगे बताया कि यह आउटेज अब लगातार 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जो कुल 864 घंटों का हो गया है।

ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले खतरनाक

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में न्यूक्लियर केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

टेड्रोस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा- ये हमला हमें कुछ याद दिलाता है और सचेत रहने की सलाह देता है: एक हमला न्यूक्लियर हादसे को ट्रिगर कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ा असर पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। इस बढ़ते संघर्ष के हर गुजरते दिन के साथ, खतरा बढ़ता जा रहा है।

बुशहर प्लांट ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह बुशहर शहर में है, जहां 250,000 लोग रहते हैं और यह ईरान के सबसे जरूरी औद्योगिक और सैन्य केंद्रीय बिंदुओं में से एक है।

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संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

05 Apr 2026 04:48 pm

Hindi News / World / परमाणु प्लांट पर हमले के बाद तिलमिलाया ईरान, दो देशों पर एक साथ कर दिया अटैक, मची भारी तबाही!

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