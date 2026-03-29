परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की दिशा में तेहरान ने बढ़ाए कदम, ईरानी नेता बोले- हमें कोई लाभ नहीं

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु हमले किए थे। इसके बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भी इस लिस्ट में जुड़ गया। जब कई देश परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ में लग गए, तब एक संधि बनाने का प्रस्ताव लगाया। इसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को बढ़ाव देना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को उपयोग को प्रोत्साहित करना है। 1968 में बनी इस संधि को 1970 में लागू किया गया। इसमें इस बात का जोर है कि परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, चीन ब्रिटेन और फ्रांस तक सिमित रहे। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए है। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना है।