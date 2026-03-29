US-Israel-Iran: ईरान का अल्टीमेटम, Middle East में अमेरिका-इजरायल यूनिवर्सिटी पर बम बरसाएगा IRGC

बयान में चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी शर्ते पूरी नहीं हो जाती, मध्य-पूर्व में अमेरिका और इजराइल से संबद्ध सभी विश्वविद्यालय उसके निशाने पर हैं। IRGC क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालय परिसरों के पास स्थित कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों और निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम एक किलोमीटर दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अमेरिकी सरकार चाहती है कि उन संस्थानों को जवाबी कार्रवाई से बचाया जाए तो वह सोमवार 30 मार्च (तेहरान समय) की दोपहर तक ईरानी विश्वविद्यालयों पर बमबारी की आधिकारिक रूप से निंदा करे।