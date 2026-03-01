ईरान तनाव के बीच मुस्लिम देशों की सक्रियता बढ़ी, रियाद में हुई चार देशों की अहम बैठक

Islamic NATO Riyadh Meeting: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच मुस्लिम देशों के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते गुरुवार को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मिडिल ईस्ट आई और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई।