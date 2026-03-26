Air Strike: लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल्लाह के मुख्यालय को बनाया निशाना

Israel Strike : इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हालिया घटनाक्रम में इजराइली रक्षा बलों (Israel Defense Forces) ने लेबनान की सीमा के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के मुख्य परिचालन केंद्र (Operational Center) पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस हमले का मुख्य उद्देश्य (Strategic Objective) हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को पंगु बनाना और उनके शीर्ष नेतृत्व (Military Leadership) को कड़ा संदेश देना है। आसमान से बरसती आग ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया (Regional Conflict) है।