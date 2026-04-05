Israeli airstrike Gaza Strip: ईरान युद्ध के बीच गाजा में इजरायल का बड़ा हमला, एयरस्ट्राइक से मचा कोहराम; 4 की मौत

Israel airstrike kills four Palestinians: पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव पर दुनिया का ध्यान केंद्रित है। इसी बीच, इजरायल की वायुसेना ने रविवार को उत्तर गाजा पट्टी में हवाई हमला किया, जिसमें चार फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।चिकित्साकर्मियों के अनुसार, यह हवाई हमला गाजा शहर के पास जाफा स्ट्रीट में लोगों के एक समूह को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हालांकि, इजरायली सेना की ओर से इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।