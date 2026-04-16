ईरान से जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा कूटनीतिक कदम, सोमालीलैंड में नियुक्त किया पहला राजदूत

सोमालीलैंड ने 1991 में गृहयुद्ध के बाद सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी। हालांकि, सोमालिया इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी ज्यादातर सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानता है। इजरायल की मान्यता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ ने निंदा व्यक्त की थी। सोमालीलैंड यमन से अदन की खाड़ी के पार स्थित है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही सक्रिय हैं। हूतियों ने हाल ही में सोमालीलैंड पर मिसाइल हमले भी किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति लाल सागर क्षेत्र में इजरायल की भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है, हालांकि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।